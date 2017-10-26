За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.

25 октября 2017 года около 7 часов 25 минут в Мурманске на Верхнеростинском шоссе водитель, управляя автомобилем «Хендай», при развороте не уступил дорогу автомобилю «Дэу Нексия» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель автомобиля «Деу Нексия» - молодой человек 22 лет и его пассажир - 21-летний молодой человек обслужены амбулаторно.

25 октября 2017 года примерно в 11 часов 13 минут на 1325 км автодороги Р-21 «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», по неустановленной причине не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Тойота Королла» - женщина 80 лет - скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

25 октября 2017 года около 15 часов 40 минут в Мурманске на улице Молодежная водитель, управляя автомобилем «Тойота», по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Дастер», «Рено Сандеро» и «Киа». В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота» - 28-летняя женщина - госпитализирована, а водитель автомобиля «Киа» - 51-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

25 октября 2017 года примерно в 21 час 40 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель, управляя автомобилем «Шкода», выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан». В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено Логан» - 30-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1798 нарушений Правил дорожного движения.

61 нарушение допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1458 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области