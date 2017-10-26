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26.10.2017 13:20

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди»

28 октября в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 4 этаж, большой выставочный зал) состоится торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди», посвященной 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод».

Строительство мурманского филиала «Звездочка» связано с освоением Северного морского пути – новой арктической магистрали. Возведение судоремонтного завода Главного управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР (Главсевморпути) началось в 1933 году. Вначале предприятие проектировалось как судоремонтная база арктического флота Главного управления Северного морского пути, а затем проект был изменён, и в программу строящегося завода были включены ремонт военных кораблей и судостроение. Первая очередь завода вступила в строй 11 октября 1938 года. Сегодня мурманский филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» – одно из крупнейших судоремонтных предприятий Заполярья.
На выставке будут представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время. Посетители увидят модели судоремонтной техники и узнают систему цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения.
Выставка работает до 28 ноября.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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