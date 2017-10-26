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26.10.2017 13:00

В УФСИН России по Мурманской области определили лучших сотрудников-водителей

Конкурс профмастерства прошёл на специализированной площадке отдела по конвоированию ведомства в районе мыса Мохнаткина Пахта.

В традиционном состязании, проводимом накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, участвовали сотрудники учреждений и подразделений уголовно - исполнительной системы региона.
По условиям конкурса виртуоза «баранки» определяли в двух категориях: грузовой и легковой автомобиль. Навыки практической езды проверялись выполнением фигурного вождения на скорость. Кроме того конкурсантам следовало пройти серьёзную проверку теоретических знаний правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.
В итоге со всеми предложенными заданиями на грузовом автомобиле лучше всего справился боец отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН. В призёрах в данной «весовой» категории представители ИК-17 и отдела по конвоированию.
Победу среди водителей легкового автотранспорта одержал сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, в призёрах - сотрудники отдела по конвоированию и ИК-16.
На сегодняшний день в штате учреждений и подразделений УФСИН находится порядка 125 единиц транспортной техники.
Среди них не только спецтранспорт, предназначенный для конвоирования осуждённых и лиц, находящихся под стражей. На службе в уголовно-исполнительной системе региона состоят также легковые оперативно-служебные машины, пожарные и санитарные автомобили, автомобили для перевозки хлеба, имущества и продуктов питания, грузовые машины и самосвалы, автотракторная спецтехника. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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