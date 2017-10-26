Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.10.2017 10:09

Заместитель губернатора Евгений Никора ознакомился с ходом строительства социальных объектов в поселке Североморск-3

Заместитель губернатора Евгений Никора посетил с рабочей поездкой объект капитального строительства – детский сад на 140 мест в поселке Североморск-3.

В ходе поездки заместитель губернатора проинспектировал ход работ на объекте. Сегодня практически завершены работы по благоустройству территории детского сада, ведутся внутренние работы по устройству инженерных сетей, освещения. Уже выставлены леса для устройства фасадной системы здания. В начале ноября подрядчик планирует подключить систему отопления и начать отделочные работы. На объекте ежедневно работают более 60 человек. Работы планируется вести и в праздничные дни. Подрядчик заверил, что все строительные работы в декабре 2017 будут завершены.

Заместитель главы региона также ознакомился с ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Североморск-3, проводимых в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель губернатора отметил, что работы выполняются в рамках муниципального контракта. Срок окончания работ — 31 октября. Завершаются работы по установке малых форм, устройству покрытия, установке ограждения. При этом Евгений Никора высказал ряд рекомендаций в адрес заказчика и подрядчика, связанных с обеспечением требований по безопасности при устройстве ограждения на детской площадке и соблюдением технологии производства работ по устройству покрытия спортивной зоны.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.61
Евро = 67.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.