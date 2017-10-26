Заместитель губернатора Евгений Никора ознакомился с ходом строительства социальных объектов в поселке Североморск-3

Заместитель губернатора Евгений Никора посетил с рабочей поездкой объект капитального строительства – детский сад на 140 мест в поселке Североморск-3.

В ходе поездки заместитель губернатора проинспектировал ход работ на объекте. Сегодня практически завершены работы по благоустройству территории детского сада, ведутся внутренние работы по устройству инженерных сетей, освещения. Уже выставлены леса для устройства фасадной системы здания. В начале ноября подрядчик планирует подключить систему отопления и начать отделочные работы. На объекте ежедневно работают более 60 человек. Работы планируется вести и в праздничные дни. Подрядчик заверил, что все строительные работы в декабре 2017 будут завершены.

Заместитель главы региона также ознакомился с ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Североморск-3, проводимых в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель губернатора отметил, что работы выполняются в рамках муниципального контракта. Срок окончания работ — 31 октября. Завершаются работы по установке малых форм, устройству покрытия, установке ограждения. При этом Евгений Никора высказал ряд рекомендаций в адрес заказчика и подрядчика, связанных с обеспечением требований по безопасности при устройстве ограждения на детской площадке и соблюдением технологии производства работ по устройству покрытия спортивной зоны.



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