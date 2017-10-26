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26.10.2017 12:40

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении мурманчанина, совершившего незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от 23.08.2017 ранее неоднократно судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, И. Донец признан виновным в том, что дважды 18 апреля 2017 года, находясь у одного из домов по пр.Ленина в г.Мурманске, сбыл наркотическое средство героин массой 0,0724 грамма и 0,8282 грамма, то есть в значительном размере.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия Донец был задержан, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Действия подсудимого судом квалифицированы по ч.1 ст.2281 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и п.«б» ч.3 ст.2281 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.
Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке ввиду чрезмерной суровости, полагал, что суд не в полной мере учел имеющиеся в деле смягчающие наказание обстоятельства и его состояние здоровья.
Однако определением судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда приговор в отношении Донца оставлен без изменения, а его жалоба- без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

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