За мошенничество в особо крупном размере к реальному лишению свободы осужден бывший сотрудник банка

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Т., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Судом установлено, что Т. в период времени с мая 2014 года по март 2015 года, находясь в рабочем кабинете операционного офиса одного из банков областного центра, с использованием своего служебного положения совершил покушение на мошенничество путем обмана сотрудников данного банка при оформлении кредитных карт и кредита наличными, с использованием персональных данных клиентов банка, в особо крупном размере.

Всего в указанный период времени обвиняемым было снято и похищено боле 720 тыс. рублей, принадлежащих банку.

Однако свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств банка на общую сумму более 4 млн. рублей, злоумышленник довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как о них стало известно руководству данного банка и преступные действия Т. были пресечены.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, размер ущерба, который мог быть причинен потерпевшей стороне, наличия последствий в виде реального материального ущерба, к возмещению которого Т. так и не приступил, несмотря на привлечение к уголовной ответственности впервые, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области