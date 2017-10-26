В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 октября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
09.00 — 20.00, ул. Кильдинская, 1
ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 — 17.00, ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25
ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 — 17.00, ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 к1, 21, 21 к1, 21 к2, 21 к3
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
08.30 — 20.00, ул. Володарского, 18
ул. Папанина, 5, 7, 9
ул. Софьи Перовской, 26
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 16.30, ул. Полухина, 14В, 16
ул. Гаджиева, 13
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
01.00 — 06.00, пр-т. Ленина, 16А
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска