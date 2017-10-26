В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

09.00 — 20.00, ул. Кильдинская, 1

ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25

ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 к1, 21, 21 к1, 21 к2, 21 к3

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

08.30 — 20.00, ул. Володарского, 18

ул. Папанина, 5, 7, 9

ул. Софьи Перовской, 26

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.30, ул. Полухина, 14В, 16

ул. Гаджиева, 13

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

01.00 — 06.00, пр-т. Ленина, 16А

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска