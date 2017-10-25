Развивать перспективные идеи и воплощать разработки в жизнь. В регионе открылись четвёртые Дни инноваций

Владимир Костров.

Сегодня в регионе открылись четвёртые Дни инноваций. Задача - научить молодых исследователей развивать перспективные идеи, воплощать свои разработки в жизнь, в том числе, переводить их в коммерческую плоскость.

Мурманский арктический государственный университет - главная "площадка" дней инноваций. Молодые исследователи делятся своими оригинальными разработками в сфере телекоммуникаций и программного обеспечения. Их инновации получили поддержку областного правительства и федерального фонда Бортника. Главный критерий - проект должен быть интересен не только для науки, но также иметь перспективы на коммерческий успех. Как в случае с программным комплексом для контент-анализа, отделяющего "зерна от плевел"

Старший научный сотрудник института информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН Владимир Диковицкий: "Представление знаний в таком виде, в котором они стали бы доступны и понятны не только человеку, но и компьютеру".

Другой пример - создание промышленных симуляторов. Скажем, научиться управлять карьерным самосвалом стало намного проще именно с помощью такой программы, а её цена в разы ниже западных аналогов.

Автор идеи "Родео-сим" Иван Макаревич: "Основной минус всех конкурентов, которых мы знаем на данный момент в мире, в том, что они производят симуляторы под конкретную технику и чтобы получить симулятор на другой вид техники - это надо новый покупать".

Отдельное направление - молодёжные бизнес-проекты для глобальной сети. Нашим регионом заинтересовался фонд развития Интернет-инициатив, созданный президентом России.

Директор департамента экосистемных проектов фонда развития интернет-инициатив Маргарита Зобнина: "Необходимо обучать студентов новым профессиям и, конечно, интернет и IT-предпринимательство даст им ту платформу, на которой они смогут реализовывать себя как профессионалы и будущие основатели крупных компаний".

Эксперты надеются уже в ближайшем будущем увидеть у себя "стартапы" студентов МАГУ. Этому призвано способствовать соглашение, которое подписано с руководством вуза. Получив статус опорного, университет создал для этого все предпосылки.

Первый проректор Мурманского Арктического государственного университета Ирина Шадрина: "У нас создаётся "коворкинг-51" - это студенческое объединение, которое будет актуализировать уже имеющиеся идеи".

В программе "Дней инноваций" в этом году акцент сделан на практических занятиях, в первую очередь, тренингах. Студенты получат навыки работы с криптовалютой, научатся решать задачи бизнеса с помощью мобильных технологий, ознакомятся с новыми тенденциями на рынке труда.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Пройдет несколько мероприятий, связанных с поиском новых идей, то, как их реализовать, куда обратиться".

Главным же событием стало пленарное заседание. Лейтмотив докладов: необходимо поддерживать инновации в научно-технической сфере на самых ранних этапах их развития.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы понимаем, что в современном мире генерация идей происходит зачастую не в исследовательских институтах, а буквально дома за компьютером. Двигателем перемен становится малый бизнес и инновации".

Именно поэтому регион с 2014 года реализует грантовые проекты для инновационных компаний, а на поддержку предпринимателей ежегодно направляет порядка 50 миллионов рублей.







