Российские таможенники сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Елена Ямаш.

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня российские таможенники. По результатам работы в этом году северо-западное управление - в лидерах. Мурманской таможней в бюджет страны перечислено более 3 миллиардов рублей, оформлено почти 4 с половиной тысячи таможенных деклараций, пятая часть из них прошли регистрацию в автоматическом режиме. Мурманская таможня проводит досмотр товаров не только на суше, но и в море. Часто на судах находят незадекларированный алкоголь, сигареты, лекарства. Реже - наркотики.

Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста Морской порт Мурманск Алексей Орлов: "Работают по оформлению судов люди с большим опытом, некоторые, с учетом специфики нашего города, сами когда-то ходили в море, служили во флоте, поэтому знают и специфику судна, и специфику работы на судне".

И сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Поздравления - от имени областной Думы и правительства, руководства города Мурманска.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Желаю вам процветания, удачи и отдельные слова благодарности ветеранам таможенной службы за то, что вы передаете опыт, преемственность новому поколению таможенных служащих, работников".







