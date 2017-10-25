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25.10.2017 19:00

Вторая жизнь винтокрылой машины. Новый экспонат пополнил Музей авиации в Сафоново

Любовь Дубова.

В Музее авиации в поселке Сафоново - новый экспонат. Лопасть истребителя ЯК-9Д, на котором в годы Великой Отечественной летал командующий воздушными силами Северного флота Александр Андреев. В небе над поселком Ваенга у самолета отказал двигатель. Пилот выжил. Вторую жизнь, спустя десятилетия, в каком-то смысле получила и винтокрылая машина.
Проржавевшая лопасть - лишь маленькая часть большой находки поисковиков из клуба "Ваенга". Истребитель из-за технических неполадок разбился в сентябре 1944 года. Як- 9 во всех его модификациях - самый массовый самолет советских воздушных сил времен Великой Отечественной войны. Вот так выглядит самолет, лопасть которого сегодня передали музею - пока его винт деревянный. Но вскоре, изучив находку поисковиков, его заменят на металлический.
Найденный Як-9Д пролежал больше 70 лет в болоте в окрестностях Североморска. Обнаружили обломки лишь в прошлом году. Выдали самолет масляные пятна на воде.
Руководитель поискового отряда "Ваенга" Эдуард Миронов: "Болото хороший консервант, отсутствие кислорода, вплоть до того, что мы поднимали двигатель  и там даже вытекал антифриз из двигателя".
Татьяна Маметова провела на месте с другими поисковиками несколько недель. Доставали истребитель по частям, в течение года.
Представитель поискового отряда "Ваенга" Татьяна Маметова: "Помогали воду выгребать, что-то промывать. Металлоискателем искали, смотрели, что там есть, какие-то запчасти, какие-то бирки".
Лопасть самолета Як-9Д теперь единственный подобный экспонат Музея авиации Северного флота. Свое место часть винта и биография пилота займут в экспозиции о Великой Отечественной войне.
Директор филиала музея военно-воздушных сил Северного флота Сергей Чечеров: "Основная масса экспонатов - это экспонаты, которые видели войну. Их можно потрогать руками. Это все воевало".
Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко: "К большому нашему сожалению, что таких экспонатов еще на Кольской земле очень много".
То, что найдено, давно вышло за рамки небольшого помещения. Экспонаты музея в витринах, под открытым небом и в ангаре. Под крышей - самое ценное. Самолеты, восстановленные руками  увлеченных северян. Работа по восстановлению страниц истории продолжается.
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