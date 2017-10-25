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25.10.2017 18:45

В Мурманске определились с местом установки памятника оленно-транспортным батальонам

Артем Дашевский.

В продолжение темы Великой Отечественной. В Мурманске должен появиться памятник оленно-транспортным батальонам. С соответствующей инициативой к властям города-героя обратились представители ассоциации кольских саамов. Общественную организацию поддержали. Несколько месяцев шли переговоры. Главное - необходимо было определиться с местом для нового мемориального комплекса. Вариантов было несколько. В итоге, памятник подвигу коренных малочисленных народов Севера в годы Великой Отечественной решено установить на Кольском проспекте, в сквере у администрации Первомайского округа. Окончательное решение будет принято завтра на заседании Совета депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Аллея памяти, здесь Нахимовское училище, здесь памятный знак защитникам неба. Здесь будет транспортный знак оленно-транспортным батальонам. То есть, такой как бы комплекс. И самое главное, с чем согласились члены общественной организации - это проходное место".
20 ноября 1941 года указом комитета обороны СССР был скомплектован отдельный вид войск, состоящий из оленей и оленеводов. Саамы надеются, что новый памятник станет центром притяжения как представителей коренных малочисленных народов, так и всех горожан и гостей города.
Руководитель "Ассоциации кольских саамов" Ольга Яковлева: "Важно отдать долг нашим воинам, нашим предкам за то, что они защитили нашу Родину, за то, что мы сегодня живем свободно в красивой, прекрасной, могучей стране. И то, что для нас важно - чтобы наша молодежь, наше будущее также были патриотично настроены и были такие же сильные, как наши предки".
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