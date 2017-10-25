В Мурманске завершается первый этап ремонта фасадов домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

В этом году новый облик обретут семь зданий. Работы завершаются на Ленина-60. С проверкой сегодня там побывала специальная комиссия.

Обновление мурманских домов культурного наследия началось этим летом. Исторический облик обретают более двух десятков "сталинок". Проспект Ленина-60. Покраска почти завершена. Фасадные работы идут еще на пяти объектах. Подрядчикам нужно успеть до конца месяца. 1 ноября строительные леса уберут. Технологический перерыв - до весны. Красить здания при слишком низкой температуре воздуха нельзя. Кровли пока ремонтируют.

Представитель подрядной организации Константин Татарников: "На данный момент идет ремонт крыш Ленина-88, Ленина-79, опять же - без ухудшения качества. Есть небольшие вопросы в связи с плохими погодными условиями - возможно, их придется перенести, чтобы не заморозить дома".

Региональный "Фонд капремонта" сейчас озадачен другим вопросом. Пока не до конца решена проблема с демонтажем элементов на фасадах ремонтируемых домов культурного наследия. Остекление балконов, антенны - все это придется убрать. И здесь главное - найти понимание жильцов.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Александр Емельянцев: "Будут общаться с гражданами, на обоюдном согласии. Те, которые буду препятствовать, а их навесные элементы будут угрожать безопасности окружающих, будут приниматься меры вплоть до судебных решений".

Несмотря на подводные камни, программа капремонта в Мурманской области продолжается. Только в столице Заполярья в списке на этот год - 137 многоквартирных домов. В ускоренном темпе сейчас идет замена лифтов.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если говорить об общей программе, то мы знаем - ни раз говорили, что это до 2049 года. Если говорить о краткосрочном периоде, то это до трех лет. То есть, городские структуры вместе с собственниками выявляют дома, которые нуждаются, в первую очередь, в капитальном ремонте, проводятся все процедуры вплоть до собрания собственников по выполнению работ Фонда капремонта".

Что касается платы за капремонт, то, к примеру, Ленина-60 - дом отнюдь не образцово-показательный. Сборы - только 80 процентов. Юристы регионального фонда продолжают претензионную работу с должниками.







