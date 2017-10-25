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25.10.2017 18:25

Квитанции или фальшивки? Эксперты регионального УФАС просят северян быть бдительнее в отношении подозрительных листовок

Наталия Бурдина.

Не квитанции, а фальшивки. Мурманчане находят в своих почтовых ящиках подозрительные листовки. Компания под названием "Единая городская служба по учету водоснабжения" настоятельно рекомендует жильцам поверить водосчетчики. Извещение с штрих-кодом и синей печатью создает впечатление официального бланка. На самом деле  это пример некорректной и недобросовестной рекламы, заверяют эксперты УФАС России по Мурманской области. "Единая городская служба по учету водоснабжения" - не муниципальное учреждение, а индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Петрозаводске. И лицензии на поверку счетчиков у него нет. Антимонопольная служба просит северян, особенно пожилых людей быть бдительнее. Сейчас участились звонки от других предприимчивых бизнесменов.
Главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС России по Мурманской области Светлана Мороз: "По поводу распространения бесплатных талонов на посещение медицинских услуг - эта информация тоже на сегодняшний день проверяется, так как представители якобы Минздрава предупреждают о том, что есть некая организация, оказывающая услуги. Будьте бдительны, так как не проверено, есть ли лицензия у этих организаций".
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