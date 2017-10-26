Кандалакша. Открытое первенство города по самбо

Анастасия Русинова.

Открытое первенство по самбо в Кандалакше. Возраст участников - от 8 до 10 лет. Все они представляют спортивные клубы Ковдора, Умбы, Полярных Зорь и самой Кандалакши. Турнир традиционный, привлекает большое внимание и спортсменов, и зрителей. Жюри оценивало мастерство и подготовку ребят в разных возрастных категориях. Несмотря на юный возраст, борьба на татами развернулась серьезная. Для некоторых эти соревнования стали спортивным дебютом.

Тренер по самбо Анатолий Прытков: "Кто-то уже был поопытнее, а так открытое первенство для ребят - это были очень большие соревнования, праздник для них, родителей и тренеров".







