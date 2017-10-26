В областном центре обсудили инициативу горсовета Кировска о введении специального режима для туристов из-за рубежа

Наталия Бурдина.

В Мурманской областной Думе обсудили инициативу горсовета Кировска о введении специального режима для туристов из-за рубежа. Иностранцам предложат получать электронные визы. Оформление - на специальном сайте за несколько дней до поездки в Заполярье. По мнению депутатов, такая система поспособствует увеличению турпотока в регион.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Мы знаем, что на Дальнем Востоке с 1 августа уже идет эксперимент, всячески это поддерживаем. Сейчас мы примем до конца решение - какое же все-таки мы обращение будем делать на уровень правительства РФ. Но факт, что Мурманская область должна развивать у себя туризм, должна становиться более открытой, как и вся страна в целом, потому что это один, наверное, из важных векторов или потенциалов развития для всего региона".





