Северяне встретятся с автором пьесы "Будем жить как Боги?" в областном драматическом театре

Юлия Палеева.

С волнением ждут в облдраме знаменательного события. По приглашению театра в Мурманск 28 октября приедет Юрий Поляков, автор пьесы "Будем жить как Боги?" Постановка заслуженного деятеля искусств России Султана Абдиева стала одной из главных премьер прошлого сезона. Спектаклем открывался и нынешний 79-й театральный сезон. В субботу вечером северян ждет творческая встреча с писателем. И, конечно, просмотр спектакля.

Директор мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова: "Очень волнуемся, где-то даже были рады, что на премьеру не получилось, но памятуя, как отозвался он о постановке одноклассников, признал нашу постановку лучшей в России, хотелось бы не понизить планку и услышать добрые слова, отзыв о спектакле "Будем жить как Боги?"





