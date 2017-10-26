В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Любовь Дубова.

Смягчить изменения в федеральных программах с помощью поправок в региональные законы. Над этим сейчас работают представители комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы. Программа "Развитие транспортной системы" в Заполярье ищет дополнительные пути финансирования. Парламентарии предлагают увеличить поступления в "Дорожный фонд" с помощью местных источников. Другой вопрос - субсидирование разницы в экономически обоснованных и существующих тарифах на пассажирские перевозки. С нового года меняется принцип взаиморасчетов область - муниципалитет.

Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "Теперь закон предусматривает, что они несут субсидиальную ответственность, в том числе финансовую за организацию перевозок. Все ли готовы к этому и достаточно ли будет средств из областного бюджета. По сумме мы посчитали, вроде бы, не меньше, чем в прошлом году, но механизм распределения он новый, мы к такому механизму не работали".





