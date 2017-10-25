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25.10.2017 16:49

Бизнес-проекты, тренинги и семинары. В Мурманской области открылись Дни инноваций

Владимир Костров.

Сегодня в регионе открылись Дни инноваций. Мероприятие проводится в четвёртый раз. Основной площадкой стал опорный вуз - Мурманский арктический государственный университет. Губернатор Марина Ковтун встретилась там с молодыми исследователями-авторами оригинальных проектов, получивших финансовую поддержку областного правительства и федерального фонда Бортника. Их инновационные разработки в сфере телекоммуникаций и программного обеспечения представляют интерес не только для науки, но также имеют серьезные перспективы на коммерческий успех.
Старший научный сотрудник института информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН Владимир Диковицкий: "Одно из направлений нашей деятельности - это формализованная семантика или извлечение смысла формализованных знаний из текста. Представление знаний в таком виде, в котором они стали бы доступны и понятны не только человеку, но и компьютеру, знания, представленные в таком виде уже доступны для машинной обработки".
Молодёжные бизнес-проекты для глобальной сети готов поддержать российский фонд развития интернет-инициатив. Соглашение с МАГУ подписано. В программе "Дней инноваций" в этом году акцент сделан на практических занятиях, в первую очередь, тренингах. Студенты получат навыки работы с криптовалютой, научатся решать задачи бизнеса с помощью мобильных технологий, ознакомятся с новыми тенденциями на рынке труда. Главным же событием стало пленарное заседание. Лейтмотив докладов: необходимо поддерживать инновации в научно-технической сфере на самых ранних этапах их развития.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы понимаем, что в современном мире генерация идей происходит зачастую не в исследовательских институтах, а буквально дома за компьютером. Двигателем перемен становится малый бизнес и инновации, поэтому мы ежегодно направляем на поддержку предпринимателей порядка 50 миллионов рублей из областного бюджета".
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