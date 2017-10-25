Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших практик по профориентации

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодёжи на присуждение премии «Траектория».



Участие в конкурсе центров занятости населения региона ежегодно организует Комитет по труду и занятости населения Мурманской области. В предыдущие годы сертификатами конкурса были награждены центры занятости населения городов Кандалакша и Полярные Зори.



Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи, он направлен на популяризацию профориентационной работы и распространение успешного опыта в области профессионального самоопределения.



К участию в конкурсе приглашаются организации, учреждения, инициативные группы, частные лица, реализующие мероприятия по профессиональной ориентации молодёжи. Прием заявок на участие в конкурсе в текущем году осуществляется до 31 октября через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России».



Заявки на конкурс принимаются по следующим номинациям:



«Территория» – лучшие профориентационные практики органов государственной и муниципальной власти, ориентированные на привлечение к профессиональной самореализации в рамках конкретных территорий и знакомство с востребованными в регионе профессиями;



«Профессионал» – лучшие профориентационные практики, реализуемые образовательными организациями;



«Профессиональный выбор» – лучшие практики профессиональной агитации и вовлечения молодёжи в трудовую деятельность, реализуемые предприятиями и организациями;



«Инициатива» – частные и общественные проекты в сфере профориентации.



Более подробно с информацией о конкурсе, условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте Федерального агентства по делам молодёжи во вкладке «Мероприятия» раздела «Деятельность».



/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /