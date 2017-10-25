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25.10.2017 16:25

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших практик по профориентации

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодёжи на присуждение премии «Траектория».

Участие в конкурсе центров занятости населения региона ежегодно организует Комитет по труду и занятости населения Мурманской области. В предыдущие годы сертификатами конкурса были награждены центры занятости населения городов Кандалакша и Полярные Зори.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи, он направлен на популяризацию профориентационной работы и распространение успешного опыта в области профессионального самоопределения.

К участию в конкурсе приглашаются организации, учреждения, инициативные группы, частные лица, реализующие мероприятия по профессиональной ориентации молодёжи. Прием заявок на участие в конкурсе в текущем году осуществляется до 31 октября через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России».

Заявки на конкурс принимаются по следующим номинациям:

«Территория» – лучшие профориентационные практики органов государственной и муниципальной власти, ориентированные на привлечение к профессиональной самореализации в рамках конкретных территорий и знакомство с востребованными в регионе профессиями;

«Профессионал» – лучшие профориентационные практики, реализуемые образовательными организациями;

«Профессиональный выбор» – лучшие практики профессиональной агитации и вовлечения молодёжи в трудовую деятельность, реализуемые предприятиями и организациями;

«Инициатива» – частные и общественные проекты в сфере профориентации.

Более подробно с информацией о конкурсе, условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте Федерального агентства по делам молодёжи во вкладке «Мероприятия» раздела «Деятельность».

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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