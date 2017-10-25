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25.10.2017 16:48

В Мурманске на базе политехнического лицея сегодня стартовал первый муниципальный фестиваль научно-технического творчества "Вначале была идея"

Анастасия Ярославская.

"Вначале была идея" - под таким лирическим названием в Мурманске на базе политехнического лицея сегодня стартовал первый муниципальный фестиваль научно-технического творчества. И уже принято решение сделать его традиционным- не только потому, что "первый блин" вышел явно не "комом". Как выяснилось, лицеисты буквально "кипят" идеями и очень хотят ими поделиться. А пока - 33 участника, 10 проектов - альтернативное обучение, механизмы будущего, новые подходы к использованию природных ресурсов, не обошли ребята вниманием и спорт, предложив перейти на новый уровень - открыть Арктическую баскетбольную лигу.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Конечно, это все здорово, это интересно, самые разные направления - и бионика, и математика, и ракетостроение - это прекрасно, потому что видно, что уже с ранних лет ребята напитываются этой идеей, у них есть какие-то желания, какое-то стремление что-то открыть. Политехнический лицей такую возможность дает".
Ставка на формирование креативного мышления. Детей нужно стимулировать на их пути знакомства с новыми технологиями. Условия для этого в лицее есть все - неслучайно он в числе 500 лучших российских учебных заведений.
Директор Мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская: "Как говорят, идея - это вечный прообраз реальности, и наши дети сами нас подтолкнули для проведения этого фестиваля. Ведь это реальная эффективная пропаганда проектной формы обучения, развития творческих способностей, креативного мышления, что очень важно в современном мире и самое главное - подталкивает их к самостоятельной, практической деятельности".
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