В Апатитах представили презентацию дизайн-проекта физкультурно-оздоровительного комплекса

25 октября на большом Аппаратном совещании в Администрации города Апатиты в присутствии руководителей структурных подразделений Администрации города Апатиты была представлена презентация дизайн-проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в районе МБОУ СОШ № 7 г.Апатиты по проспекту Сидоренко, в составе которого предусмотрено размещение скалодрома, отвечающего требованиям по проведению официальных соревнований всероссийского уровня, а также спортивного зала для проведения занятий по 12 видам спорта.



Презентация для спортивной общественности состоится 27.10.2017 в 17.00 часов в малом зале Администрации города Апатиты.





/Апатиты. Официальный сайт органов местного самоуправления/



