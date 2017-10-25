По факту ДТП с погибшей проводится проверка

Сегодня около 11:13 на 1324 км автодороги Р-21 «Кола» (в районе п. Тайбола) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь со стороны г. Санкт-Петербурга в направлении г. Мурманска, по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия находящаяся на заднем пассажирском сидении пожилая женщина 1937 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)