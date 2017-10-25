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25.10.2017 14:00

Сегодня по поручению президента губернатор Марина Ковтун провела личный прием граждан

Анастасия Ярославская.

В центре внимания вопросы, затрагивающие интересы многих северян. Мурманчанку Ольгу Анохину беспокоит состояние лестницы у ДК Моряков. Компетенция муниципалитета. На приеме глава администрации доложил - проект готов, экспертиза получена, но выполнить работы до зимы не успеют. Общественники Полярного ратуют за благоустройство местного местного сквера имени Ларина. Выполнить работы с помощью партийного проекта "Комфортная городская среда". Представитель местной власти пояснил - в преддверии юбилея города воинской славы - на общественном голосовании - приоритет был отдан набережной. Тем не менее, необходимые работы проведут в следующем году.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я буду это лично контролировать, поскольку ваше обращение попало ко мне. Тем более - 120-летие Полярного - дата действительно очень серьезная и город должен преобразиться".
Максимально оперативно будет решен вопрос жительницы Шонгуя. Жаловалась на дорогу к детскому саду. Оказалось, участок не просто включен в план. До конца недели работы выполнят - не капитальные, но пока проблему снимут.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Радует то, что жители стали активнее участвовать в судьбе своих городов и поселков. Я вижу возрастающую активность жителей и желание участвовать в благоустройстве своих территорий. И сегодня это такой основной тренд, сегодня действует программа благоустройства городской среды, которая как раз предполагает активное участие жителей, выбор приоритетов в своем поселке - она действует, будет работать, она будет работать и в 2018 году. Эти средства заложены и в областном бюджете, и в бюджетах муниципальных образований. Поэтому, я думаю, здесь положение будет существенно меняться".



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