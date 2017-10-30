"Образы власти: загадки "двойного портрета" Николая II – В. И. Ленина". В Мурманске состоялась онлайн-лекция

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялась онлайн-лекция. Северяне узнали историю создания и обнаружения «двойного» портрета Николая II и В.И. Ленина. Первый в истории отечественного искусства парадный портрет вождя мирового пролетариата был написан в 1924 году художником В.М. Измайловичем на обороте холста с изображением последнего русского императора кисти И.С. Галкина, выполненного в 1896 году и предназначавшегося изначально для актового зала Петровского коммерческого училища в Санкт-Петербурге.