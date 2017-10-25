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25.10.2017 13:50

В столице Заполярья завершается первый этап ремонта фасадов домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

В Мурманске завершается первый этап ремонта фасадов домов культурного наследия. Из 12 адресов работы уже выполнены на Ленина, 70. Покраска идет еще на нескольких объектах, в том числе, на Ленина, 60. С проверкой сегодня там побывала специальная комиссия. Фасадные работы должны быть закончены не позднее конца месяца. 1 ноября объявят технический перерыв. Он продлится до весны. Красить здания при низкой температуре воздуха — нельзя. Сейчас региональный "Фонд капремонта" озадачен другим вопросом. Не решена проблема с демонтажем элементов на фасадах. Остекление балконов, антенны — все это придется убрать.
Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Александр Емельянцев: "Будут общаться с гражданами, значит, на обоюдном согласии. Значит те, которые буду препятствовать и их навесные элементы будут угрожать безопасности окружающим, будет приниматься до судебных решений вплоть".
Что касается платы за капремонт. Дом на Ленина, 60 — отнюдь не образцово-показательный. Сборы — порядка 80 процентов. Юристы регионального фонда капремонта продолжают претензионную работу. Несмотря на долги, программа капремонта в области — продолжается. Только в столице Заполярья в списке на этот год — 137 многоквартирных домов.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если говорить об общей программе, то мы знаем, не раз говорили, что это до 2049 года. Если говорить о краткосрочном периоде, то это до трех лет. То есть, городские структуры вместе с собственниками выявляют дома, которые нуждаются, в первую очередь, в капитальном ремонте, проводятся все процедуры вплоть до проведения собрания собственников по выполнению работ Фонда капремонта".
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