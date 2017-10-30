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30.10.2017 10:30

«Едино государство, когда един народ». В Мурманске пройдет утренник для учащихся начальной школы

31 октября в 11:00 в актовом зале библиотеки состоится утренник для учащихся начальной школы «Едино государство, когда един народ».

В ходе беседы на фоне красочной электронной презентации маленькие граждане узнают об истории праздника Дня народного единства, о героях Смутного времени. При помощи анимационных фильмов участники мероприятия совершат путешествие в далёкое прошлое России. Юные мурманчане примут участие в подвижных и интеллектуальных играх, их вниманию будут представлены: фольклорная викторина, конкурс смекалки «Защитники Руси», подвижная игра «Богатыри».
Выставка по теме мероприятия позволит школьникам получить первоначальные знания об этом сложном периоде в истории нашей страны.
Приглашаем юных мурманчан, педагогов, родителей принять участие в мероприятии.


/Областная детско-юношеская библиотека/
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