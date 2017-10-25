Заместитель губернатора Роман Дурягин вручил региональные награды сотрудникам Мурманской таможни

Сегодня, в День таможенника Российской Федерации, в Мурманской таможне Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы состоялось торжественное собрание. В церемонии принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.



Заместитель главы региона поздравил таможенников с профессиональным праздником и вручил руководству памятный адрес Губернатора Мурманской области, в котором говорится, что мурманские таможенники вносят значимый вклад в укрепление экономической безопасности и защиту национальных интересов России.



«Для работы в таможне требуются предельное внимание, высокий профессионализм, кристальная честность и, конечно, беззаветная любовь к Родине. На вас лежит огромная ответственность за порядок на наших экономических рубежах, и вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Это отчетливо видно на примере Мурманской области и вашей работы в пунктах пропуска на участках государственной границы Российской Федерации», - сказано в памятном адресе.



От имени губернатора Марины Ковтун Роман Дурягин вручил региональные награды наиболее отличившимся сотрудникам.



За образцовое исполнение профессионального долга, беззаветное служение Родине Почётного знака Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоены полковник таможенной службы Сергей Опря, полковник таможенной службы Альберт Дужак, полковник таможенной службы Дмитрий Золотарёв.



За эффективную государственную гражданскую службу, большой личный вклад в дело обеспечения экономической безопасности России и в связи с Днём таможенника Российской Федерации Почётной грамотой Губернатора Мурманской области награждены заместитель начальника отдела Ольга Павлова и главный государственный таможенный инспектор Олег Приходько.



За достижение высоких результатов в работе по защите экономических интересов России, инициативу, ответственность и в связи с Днём таможенника Российской Федерации Благодарность Губернатора Мурманской области вручена подполковнику таможенной службы Вадиму Маламанову, главному государственному таможенному инспектору Анне Марковой, майору таможенной службы Владимиру Матасову, главному государственному таможенному инспектору Сергею Туру.





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