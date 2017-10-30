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30.10.2017 10:15

В Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка «Мурман многонациональный»

1 ноября в Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».
Во временной экспозиции представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений города Мурманска в 2014-2016 годах: с фестивалей национальных культур, городских праздников, спортивных мероприятий, национальных праздников и выставок.
Выставка работает до 30 ноября.

/ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»/
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