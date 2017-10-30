В Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка «Мурман многонациональный»

1 ноября в Ковдорском районном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

Во временной экспозиции представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений города Мурманска в 2014-2016 годах: с фестивалей национальных культур, городских праздников, спортивных мероприятий, национальных праздников и выставок.

Выставка работает до 30 ноября.



/ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»/