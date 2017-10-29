В Музее истории Колы начинает работу передвижная выставка «Бои на рубеже Верман»

30 ноября в Музее истории Колы начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман».

Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье в 1941-1944 гг. Временная экспозиция представляет плакаты по военным периодам: оборонительные бои 1941 года, 101-й погранотряд и позиционный период, сентябрьское наступление 1944 года.

На вставке будут представлены фотографии, письма и личные документы бойцов и командиров 101-го погранотряда, командующего 19-й армии Г. К. Козлова, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленные к высшей награде, а также статьи газет «За счастье Родины», «В бой за Родину», выпускавшихся в период войны, схемы боев.

Выставка работает до 30 ноября.





/ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»/