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26.10.2017 10:15

«Бои на рубеже Верман». В Музее истории Колы начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

30 ноября в Музее истории Колы начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман».  
Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье в 1941-1944 гг. Временная экспозиция представляет плакаты по военным периодам: оборонительные бои 1941 года, 101-й погранотряд и позиционный период, сентябрьское наступление 1944 года.
На вставке будут представлены  фотографии, письма и личные документы бойцов и командиров 101-го погранотряда, командующего 19-й армии Г. К. Козлова, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленные к высшей награде, а также статьи газет «За счастье Родины», «В бой за Родину», выпускавшихся в период войны, схемы боев.
Выставка работает до 30 ноября.


/ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»/
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