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26.10.2017 10:00

Осуждённых мурманской колонии начали обучать двум новым профессиям

В профессиональном образовательном учреждении №29, функционирующем при мурманской исправительной колонии строгого режима №17, началось обучение осужденных по двум новым специальностям «Слесарь-ремонтник швейного оборудования» и «Резчик по дереву».
В настоящее время по каждой из этих специальностей обучается по 25 человек.  По десятимесячному учебному плану осужденным предстоит освоить все теоретические премудрости профессий и закрепить теорию на практике.
По словам директора профессионального образовательного учреждения №29 при ИК-17 Валерия Шевченко, желающих обучаться по новым специальностям было много, кандидаты даже проходили конкурсный отбор. Ведь далеко не каждый человек может заниматься столярными и слесарными работами, например, некоторые детали для швейных машин, которые трудно приобрести, учащиеся изготавливают сами. А работа резчика требует развитого образного мышления, эстетического вкуса,  хорошей зрительно-двигательной координации и точного глазомера.
 На выходе мы получаем готового специалиста, - подчеркнул Валерий Дмитриевич, - который будет востребован, прежде всего, в центрах трудовой адаптации осуждённых в самих исправительных колониях, а также на рынке труда Мурманской области после освобождения. К тому же все обучающиеся получают официальный документ - свидетельство о получении профессии.
Всего за прошлый учебный год в 4 профессиональных училищах и их филиалах при колониях Мурманской области было обучено 722 человека. Планируется, что в новом учебном году 650 осужденных пройдут обучение по 11 рабочим специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Уже в первом полугодии нового учебного года приступили к освоению различных профессий 410 осужденных.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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