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25.10.2017 13:35

Состоялось совещание по вопросам реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения региона

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский провел совещание по вопросам участия ООО «Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания» в реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы.

В совещании приняли участие представители Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Корпорация развития Мурманской области», администраций Кольского района и г.п. Молочный.

Участники обсудили вопросы выбора земельных участков для возможного размещения новых источников теплоснабжения, их обеспечения требуемыми объектами внешней инженерной инфраструктуры, актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований.

Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области является одним из крупнейших инвестиционных проектов в сфере ЖКХ на территории России. Проект предусматривает сокращение доли использования мазута путем его замещения иными видами топлива, в том числе местными.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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