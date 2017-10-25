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25.10.2017 18:00

26 октября 2017 года состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы

В помещении Государственной инспекции труда в Мурманской области состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы. Прием будет проходить 26.10.2017 с 16.00 часов до 18.00 часов по адресу: город Мурманск, улица Буркова, дом 36. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна, старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Мокрушина Татьяна Васильевна. Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие ст. 145.1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства. Телефоны для записи на прием и уточнения информации (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

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