Российская таможенная служба сегодня отмечает свой профессиональный праздник

Владимир Волков.

По результатам работы, Северо-Западное управление - одно из лидеров. С начала года в бюджет страны перечислено более 360 миллиардов рублей, оформлено 570 тысяч товарных деклараций. В регионе деятельности границу пересекло порядка 14 миллионов граждан, 4 миллиона автомобилей. Активно ведется работа по внедрению современных технологий, в том числе электронного документооборота. Безопасность и контроль ввозимых на территорию страны товаров, выявление контрабанды наркотиков, оружия и опасных веществ. Эти задачи по-прежнему остаются приоритетными для таможенной службы Северо-Запада.





