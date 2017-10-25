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25.10.2017 17:20

В Заполярье подвели итоги конкурса на лучшую модель дошкольного образования

Подведены итоги открытого публичного Конкурса среди дошкольных образовательных организаций субъектов Российской Федерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики) раннего развития – 2017.

В этом году на Конкурс поступило  795 заявок  от  55  субъектов Российской Федерации. В составе Конкурса  было выделено 10 номинаций.
В номинации «Социум и культурные ценности в дошкольном образовании» победителем стало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад №4 «Жемчужинка», г. Полярный,  ЗАТО Александровск.
Победители Всероссийского Конкурса лучших моделей (практик) дошкольного образования станут стажировочными площадками программы повышения квалификации для управленческих команд системы дошкольного образования в ноябре 2017 г.

Министерство образования и науки Мурманской области
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