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25.10.2017 16:40

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. областном центре

24 октября  2017 года в 21 час. 25 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения по адресу: г. Мурманск, проезд Ледокольный, д. 10. В результате пожара  обгорела наружная обшивка отдельно стоящего деревянного строения на площади 2 кв. м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек  личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.


Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»
(Фото из архива)  
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