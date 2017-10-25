Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. областном центре

24 октября 2017 года в 21 час. 25 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения по адресу: г. Мурманск, проезд Ледокольный, д. 10. В результате пожара обгорела наружная обшивка отдельно стоящего деревянного строения на площади 2 кв. м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

(Фото из архива)