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25.10.2017 16:00

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя г.Кандалакши, признанного виновным в совершении насильственных действий сексуального характера

Приговором Кандалакшского районного суда Мурманской области от 07.09.2017 Георгий Ковалев, 1942 г.р., признан виновным в том, что 11 июня 2017 года, находясь в одной из квартир в г.Кандалакша, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, достоверно зная, что потерпевшая не достигла четырнадцатилетнего возраста, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, причинив потерпевшей физическую боль, моральные страдания, а также вред ее физическому и нравственному развитию.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года, подлежащим исполнению после освобождения.
Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагал, что его вина не доказана.
Однако Мурманским областным судом версия Ковалева признана несостоятельной, приговор оставлен без изменения, а его жалоба- без удовлетворения.


Приговор вступил в законную силу.


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