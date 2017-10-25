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25.10.2017 15:40

Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учеников средней общеобразовательной школы №11 г. Мурманска

Для учащихся 3-4 классов библиотекари провели познавательно-развлекательную игровую программу «Приглашаем всех друзей встретить Мурманской области юбилей». Маленькие гости отправились в увлекательное путешествие по городам Мурманской области. Точкой отправления стал Мурманский областной краеведческий музей. Во время путешествия участники праздника вспомнили, чем необычны города и поселки Кольского Севера: Кировск известен зимними видами спорта, Североморск является городом военных моряков, Оленегорск знаменит своими многочисленными памятниками оленям, а Апатиты считают наукоградом. Завершилось путешествие в Мурманске.

Ребята устроили праздничный фейерверк из разноцветных ладошек и флажков, познакомились с детскими рукописными книгами, а также приняли участие в веселых играх, конкурсах, танцах и соревнованиях.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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