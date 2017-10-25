Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон возглавил божественную литургию в домовом храме МГТУ

23 октября 2017 года в храме Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) при МГТУ прошла божественная литургия, которую возглавил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Службу посетили ректор МГТУ С. А. Агарков и курсанты-первокурсники Морского института МГТУ.

Домовый храм, освященный в честь Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) был открыт в университете в 2005 году. Это единственная церковь, открытая при высшем учебном заведении в Мурманской области. Архиерейские службы проходят в домовой церкви МГТУ раз в полугодие.



Пресс-служба МГТУ