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25.10.2017 15:20

Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон возглавил божественную литургию в домовом храме МГТУ

23 октября 2017 года в храме Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) при МГТУ прошла божественная литургия, которую возглавил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Службу посетили ректор МГТУ С. А. Агарков и курсанты-первокурсники Морского института МГТУ.
Домовый храм, освященный в честь Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) был открыт в университете в 2005 году. Это единственная церковь, открытая при высшем учебном заведении в Мурманской области. Архиерейские службы проходят в домовой церкви МГТУ раз в полугодие.


Пресс-служба МГТУ
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