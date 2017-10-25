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25.10.2017 12:09

Подводный крейсер Северного флота «Воронеж» уничтожил условную группировку кораблей у побережья Новой Земли

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Воронеж» подводных сил Северного флота успешно выполнил ракетную стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по условной цели в районе архипелага Новая Земля.
Ракетная стрельба состоялась в рамках морского тактического учения, проходившего под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова. По замыслу учения подводники нанесли поражение отряду кораблей условного противника.
Пуск ракеты прошёл в штатном режиме из подводного положения. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью. Все полётные и технические параметры подтверждены. Приводнение произошло в назначенном районе у побережья Новой Земли.
При выполнении ракетной стрельбы и в ходе всего тактического учения экипаж подводного крейсера «Воронеж» продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
Район выполнения учебно-боевых задач был заранее закрыт для полётов и судоходства.


/Пресс-служба Северного флота/
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