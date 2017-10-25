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25.10.2017 15:00

За повторное хищение, житель областного центра стал фигурантом уголовного дела

Днем на пульт Центра оперативного управления Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта – крупного торгового центра, расположенного в Октябрьском округе г. Мурманска. Оперативным дежурным было принято решение о незамедлительном направлении наряд группы задержания на объект для выяснения причин срабатывания сигнализации.

Прибыв по «тревоге», сотрудники Росгвардии выяснили, что гражданин 1977 года рождения взял с прилавка мужское нижнее белье и прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товар, за что и был остановлен службой охраны торгового центра.
Мужчина был задержан сотрудниками ОВО по г. Мурманску по подозрению в совершении мелкого хищения (ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и доставлен в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что этот гражданин, будучи ранее подвергнутым наказанию в виде административного ареста за аналогичное правонарушение, попался на рецидиве.
Сотрудниками полиции было принято решение о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
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