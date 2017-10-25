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25.10.2017 11:32

Из-за имеющихся долгов мурманчанин не смог выехать за пределы Российской Федерации

Елена Ястребова.


Долг платежом красен. В Мурманске мужчина из-за задолженности в размере более 250 тысяч рублей не смог выехать за пределы Российской Федерации. По информации УФССП России по Мурманской области, судебные приставы неоднократно приходили по адресу должника. Однако дверь им никто не открывал. Судебным приставом было принято решение о вынесении постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ. Буквально на следующий день мужчина нашел деньги и погасил задолженность в полном объеме.
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