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25.10.2017 14:30

Осеннее дежурство «Поезда здоровья». В Мурманской области началась новая вахта передвижного медицинского лечебно-диагностического комплекса

В Мурманской области началась новая вахта «Поезда здоровья» –  передвижного медицинского лечебно-диагностического комплекса, который работает в отдаленных районах.

«Поезд здоровья» формируемый Министерством здравоохранения Мурманской области будет работать на территории Кольского района с 30.10.2017 г. по 10.11.2017 г.

В программу «Поезда здоровья» входит обследования населения по программе «Диспансеризация взрослого населения» (осмотр взрослого населения) врачами специалистами из ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница», ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер».

Бригады врачей для выезда в каждый населенный пункт сформированы с учётом потребностей населения в осмотре специалистами.

В своём составе «Поезд здоровья» имеет передвижной медицинский рентгенодиагностический комплекс.

Запись граждан на приём к областным специалистам осуществляется через лечащего врача, по месту жительства.

№ п/п

Дата

Населённый пункт

1.

30.10. 2017

п. Туманный

2.

31.10. 2017

с. Териберка

3.

01.11. 2017

п. Пушной

4.

02.11. 2017

жд.ст. Лопарское (на базе амбулатории п. Пушной)

5.

03.11. 2017

п. Молочный

6.

07.11.2017

ЗАТО Видяево

7.

08.11.2017

ЗАТО Видяево

8.

09.11.2017

п.г.т. Верхнетуломский

9.

10.11.2017

с. Тулома


/Администрация Кольского района/
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