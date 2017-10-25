В Мурманске вручили дипломы победителям регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

24 октября 2017 года состоялось вручение дипломов победителям регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.



Конкурс проводился Министерством образования и науки Мурманской области в целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, формирования положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и русской литературе как важнейшим духовным ценностям.



В конкурсе приняли участие 48 обучающихся из 16 муниципальных образований Мурманской области (г. Апатиты, г. Кировск, г. Заозерск, г. Кандалакша, г. Оленегорск, г Мончегорск, г. Полярные Зори, г. Ковдор, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, г. Мурманск, Кольский район, Терский район, Ловозерский район, Печенгский район). Конкурсное испытание проходило в 4 возрастных группах: среди обучающихся 4-6 классов, обучающихся 7-9 классов, обучающихся 10-11 классов и обучающихся организаций среднего профессионального образования.



В тематическом направлении «Приведи планету в порядок» среди обучающихся 5-9 классов в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ представлено 15 работ.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/