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25.10.2017 14:15

В Мурманске вручили дипломы победителям регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

24 октября 2017 года состоялось вручение дипломов победителям регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.

Конкурс проводился Министерством образования и науки Мурманской области в целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, формирования положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и русской литературе как важнейшим духовным ценностям.

В конкурсе приняли участие 48 обучающихся из 16 муниципальных образований Мурманской области (г. Апатиты, г. Кировск, г. Заозерск, г. Кандалакша, г. Оленегорск, г Мончегорск, г. Полярные Зори, г. Ковдор, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, г. Мурманск, Кольский район, Терский район, Ловозерский район, Печенгский район). Конкурсное испытание проходило в 4 возрастных группах: среди обучающихся 4-6 классов, обучающихся 7-9 классов, обучающихся 10-11 классов и обучающихся организаций среднего профессионального образования.

В тематическом направлении «Приведи планету в порядок» среди обучающихся 5-9 классов в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ представлено 15 работ.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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