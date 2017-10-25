26 октября планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 26 октября, в четверг, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».



Взрывные работы запланированы 26 октября с 07.50 до 08.40. Перекрытие движения транспорта не планируется.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.





/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /



