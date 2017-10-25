В адрес центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты северянам

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 42 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
|
Реализация мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения, коммунальных услуг
и услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда
|
1 449 216,65
|
Расходы на ежемесячную денежную выплату
пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)
|
32 938,27
|
Ежемесячное пособие на ребенка
|
210 038,54
|
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
|
2 991 654,65
|
Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс
|
425 360,00
|
Единовременное пособие семейным парам,
прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет
|
295 000,00
|
Выплата социального пособия на погребение
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
82 985,54
|
Выплата единовременного пособия при переезде
на постоянное место жительства за пределы Мурманской области
ветеранам труда Мурманской области
|
134 716,70
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан
|
77 949,04
|
Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи
|
778 300,00
|
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению
|
67 897,26
|
Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно
в пределах территории РФ (один раз в два года)
ветеранам труда Мурманской области
|
1 442 267,95
|
Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам,
имеющим право на предоставление ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты
|
22 376,19
|
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии
|
506 993,74
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
30 438 120,16
|
Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет
|
653 998,90
|
Выплата пособий при рождении ребенка
|
385 541,05
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
|
2 105 152,83