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25.10.2017 13:15

В адрес центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты северянам

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 42 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Реализация мер социальной поддержки

по оплате жилого помещения, коммунальных услуг

и услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда

1 449 216,65

Расходы на ежемесячную денежную выплату

пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

32 938,27

Ежемесячное пособие на ребенка

210 038,54

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

2 991 654,65

Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс

425 360,00

Единовременное пособие семейным парам,

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет

295 000,00

Выплата социального пособия на погребение

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

82 985,54

Выплата единовременного пособия при переезде

на постоянное место жительства за пределы Мурманской области

ветеранам труда Мурманской области

134 716,70

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

для отдельных категорий граждан

77 949,04

Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи

778 300,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг

по погребению

67 897,26

Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно

в пределах территории РФ (один раз в два года)

ветеранам труда Мурманской области

1 442 267,95

Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам,

имеющим право на предоставление ежемесячной

жилищно-коммунальной выплаты

22 376,19

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

506 993,74

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

30 438 120,16

Выплата пособий по уходу за ребенком

до достижения им возраста полутора лет

653 998,90

Выплата пособий при рождении ребенка

385 541,05

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет

2 105 152,83


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