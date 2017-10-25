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25.10.2017 11:00

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие c пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

24 октября 2017 года в 13 часов 30 минут на 1162 км автодороги Р-21 «Кола» Кандалакшского района водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил наезд на дорожное ограждение, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лифан». В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Сандеро» - мужчина 39 лет - обслужен амбулаторно, а его 39-летняя пассажирка госпитализирована.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 772 нарушения Правил дорожного движения.

84 нарушения допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 374 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 51 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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