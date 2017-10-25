Для юных мурманчан и их родителей театр вновь начался с… ПДД

Новый театральный сезон самого популярного детского театра области начался с возобновления совместного профилактического проекта «Театр начинается с…ПДД», проводимого батальоном ДПС г. Мурманска с администрацией Кукольного театра.

В этот раз занятия по правилам дорожного движения и дорожной безопасности вместе с инспектором проводили ЮИДовцы школы №38 г.Мурманска.

Перед спектаклем с детей ждали физминутка и игровые занятия по ПДД. Малыши с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы юных инспекторов о дорожных ситуациях и ловушках. Мальчишки с увлечением познавали мир автотранспорта и делились пристрастиями к маркам и моделям четырехколесных друзей. Совсем юные театралы собирали лото, играли в настольные игры, изучали дорожные знаки. Ребята постарше отвечали на ситуационные дорожные вопросы по карточкам.

Особое внимание инспектор уделила родителям, указав на необходимость ношения детьми светоотражательных элементов: гостям кукольного театра рассказали о видах отражателей, особенностях при их выборе, способах и наилучших местах крепления.

«Такие совместные мероприятия объединяют взрослых и детей, показывают, что в любое совместное времяпрепровождение можно изучать и повторять дорожные правила, а дорога от дома до театра станет прекрасным поводом, чтобы показать родительские примеры грамотного поведения на дороге», - прокомментировала мероприятие инспектор ОБ ДПС.