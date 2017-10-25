В Мурманске пройдут гастроли артистов Государственного академического Большого театра

27 и 28 октября в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра.

Московский балет представит гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра: Александра Смольянинова и Марии Мишиной. Артисты покажут самые интересные и яркие номера из лучших спектаклей и шедевров балетной классики. Некоторые хореографические шедевры будут в новой интерпретации.

28 октября в 12.00 и 15.00 артисты Московского балета подарят юным зрителям сказку «Пиноккио». Именно по мотивам этой сказки русский писатель Алексей Толстой написал сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино», но история Пиноккио несколько отличается. Его окружает большой волшебный мир, населенный животными, птицами, феями и куклами. Красочности и зрелищности балету придадут яркие костюмы артистов, анимированные декорации, созданные при помощи компьютерной графики.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области