Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия

В Апатитах в Центр оперативного управления нарядами Росгвардии из полиции поступила информация о розыске местного жителя 1986 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативная информация была доведена до всех наружных нарядов вневедомственной охраны. Проверяя места возможного пребывания подозреваемого, в Апатитах, в одном из домов Росгвардейцы задержал разыскиваемого мужчину.

Как было установлено, молодой человек разыскивается оперативниками уголовного розыска за совершение кражи денежных средств из квартиры.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведется проверка.